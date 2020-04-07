По короткому многоканальному номеру 115 жители Кемеровской области могут получить консультации по всем возникающим вопросам, а также сообщить о своем прибытии из зарубежных стран или других регионов России.

Телефон единой «горячей линии» доступен круглосуточно со стационарных телефонов по номеру 115. С мобильного телефона абонентам в Кемерове необходимо набрать 555-115, жителям других территорий Кузбасса — (83842) 555-115.

«У граждан возникает много вопросов, они касаются не только условий действия режима повышенной готовности в связи с эпидемиологической обстановкой, а также работы транспорта, организации дистанционного обучения, поддержки бизнеса и многих других направлений. По всем вопросам кузбассовцы теперь могут обращаться по единому номеру, операторы которого принимают звонки круглосуточно», — отметил министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков.

Операторы «горячей линии» будут вести учет граждан, прибывших из-за границы или из любого региона РФ, а также отвечать на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией. Например, по единому номеру можно получить консультацию по вопросам социальной поддержки, продовольственного обеспечения, медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения. Если вопрос потребует консультации профильных специалистов, звонок будет переадресован на телефоны специализированных «горячих линий» в министерствах и региональных ведомствах Кузбасса.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.