#МыВместе — всероссийская акция, к которой присоединились и кузбассовцы. На сайте мывместе2020.рф зарегистрировались более тысячи жителей региона. В большинстве городов и районов есть те, кто совмещает работу с волонтёрством. В Кемерове от неравнодушных людей поступают звонки каждый день. Некоторые на личном автомобиле в свободные от работы дни выходят на дежурство и помогают в транспортировке волонтёров по заявкам. Подробности далее.

Перчатки, маска и синяя куртка с надписью «Волонтёр» — именно так сегодня выглядят герои нашего времени. Безвозмездно помогают пожилым — привозят на дом продукты и лекарства, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Кузбассе.

Волонтёры получают заказ. Уточняют количество продуктов, какой фирмы и в каком магазине их приобрести, а также обговаривают удобное время для доставки. Добровольцы придерживаются основных правил: не переступают порог дома, передают пакет, а чеки и деньги носят в мультифоре. И главное — ничего не берут в оплату за сделанное доброе дело.

В основном добрыми делами занимаются студенты в свободное от учёбы время. Но к неравнодушным ребятам может присоединиться и любой желающий. Необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф и внести свой весомый вклад в сохранении здоровья населения в такое непростое время для всего мира. При себе иметь хорошее настроение и светлые мысли, а средства индивидуальной защиты получить в штабе волонтёров.

Автор: Виктория Тимкина