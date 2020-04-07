Сегодня вечером глава региона Сергей Цивилев во время прямого эфира на радио сообщил, что еще у двух кузбассовцев подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Таким образом, количество пациентов, получающих лечение в инфекционных больницах области, выросло до пяти. Известно, что оба заболевших прилетели в Кемерово из Москвы. О состоянии поступивших пока нет информации, трое других чувствуют себя удовлетворительно.

Всего в Кузбассе проведено 5037 тестов на COVID-19, положительный результат дали только семь. Два пациента с подтвержденным диагнозом уже выздоровели.

Еще 12 человек в настоящее время находятся под наблюдением медиков в связи с подозрением на коронавирус, так как контактировали с носителями инфекции.

Напомним, накануне в Кузбассе было принято решение об обязательном 14-дневном карантине для всех пассажиров, прилетающих в Кемеровскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, где в настоящее время наибольшее количество заболевших. Лидером является столица России, где практически выявлено более 70% от числа заразившихся в стране.

Глава региона Сергей Цивилев в прямом радиоэфире попросил кузбассовцев с пониманием относиться к ограничительным мерам — они принимаются ради безопасности.

«Еще раз призываю всех заботиться о своем здоровье, по возможности не выезжайте из Кузбасса. Берегите себя!» — сказал губернатор.

Напомним также, что Кемеровской области на коротком многоканальном номере 115 (с мобильного 8 -384-2 555-115) начала работу единая «горячая линия» по ситуации с коронавирусом в регионе. На нее можно сообщить о своем прибытии из зарубежных стран или других регионов России, также по этому номеру можно получить консультации по всем возникающим вопросам: о социальной поддержке, продовольственном и лекарственном обеспечении, медицинском обслуживании. Если вопрос потребует консультации профильных специалистов, звонок будет переадресован на телефоны специализированных «горячих линий» в министерствах и региональных ведомствах области.

В пресс-службе администрации Правительства Кузбасса подчеркнули, что «горячая линия» работает круглосуточно.

Источник — областная газета «Кузбасс».