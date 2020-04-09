Региональный медиахолдинг «Кузбасс» открывает прямую линию для представителей бизнеса.

В связи с тем, что ситуация с COVID-19 меняется буквально каждый день и предприниматели несут большие потери из-за режима самоизоляции, мы решили организовать «горячую линию» для представителей бизнеса. По электронной почте vopros@kuzbass85.ru вы можете спросить экспертов, в том числе, и о механизме реализации мер поддержки на региональном уровне. Вопросы мы передадим специалистам и обязательно опубликуем ответы на сайте газеты «Кузбасс».

Уже в пятницу, 10 апреля, Региональный медиахолдинг «Кузбасс» проведёт круглый стол. В нем примут участие начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса Вероника Трихина, уполномоченный по правам предпринимателей Кемеровской области Елена Латышенко, исполнительный директор Кемеровского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Мария Старинчикова, руководитель Кузбасской ТПП Марина Шавгулидзе, депутат регионального парламента Анастасия Панькова, представители муниципалитетов. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на YouTube — канале: https://www.youtube.com/user/ctckuzbass.

Также можно будет увидеть трансляцию на сайте газеты «Кузбасс» http://kuzbass85.ru

Итак, 10 апреля. Начало работы круглого стола – 13:00. Ждем ваших писем! При этом даже если вы не успеете задать свой вопрос до 13:00 ближайшей пятницы, вы можете отправлять по этому адресу vopros@kuzbass85.ru свои вопросы и в другое время – мы обязательно передадим их экспертам и постараемся получить ответ!