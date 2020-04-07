Жить без ограничений. Врачи Областной детской клинической больницы провели редкую операцию мальчику из Республики Алтай.

Грудь сапожника, воронкообразная грудная клетка. Редкая патология. В Областную детскую клиническую больницу в год с таким диагнозом поступает не более пяти пациентов.

Алексей Балахнин живет в Республике Алтай. Профессионально занимается лёгкой атлетикой. Правда, на время от спорта пришлось отказаться. О патологии родители мальчика знали с рождения, но проявила она себя не сразу. Полтора года назад ребёнок начал чувствовать боль в груди.

На Алтае такую операцию не делают. В интернете семья Алексея наткнулась на сайт Областной детской клинической больницы. Мальчика прооперировали на прошлой неделе. Врачи говорят, что Лёша – молодец, начал быстро восстанавливаться.

Сегодня Алексей уехал домой. Ему предстоит реабилитация. Уже через месяц можно будет бегать, отжиматься, через два — полноценно заниматься спортом. Мальчик мечтает скорее восстановиться. Родители строят дом — нужно помогать.

Автор: Арина Мерлова