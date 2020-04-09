Сергей Цивилев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «Об утверждении перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), на которые не распространяется действие Указа президента Российской Федерации».
В перечень организаций добавляются:
— Организации и ИП, предоставляющие парикмахерские услуги и/или маникюрные и педикюрные услуги.
— Организации и ИП, оказывающие услуги по пошиву и ремонту одежды и обуви.
— Организации и ИП, обеспечивающие уборку и дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию зданий и помещений.
— Многофункциональные центры предоставления госуслуг на территории Кузбасса.
— Ломбарды.
Таким образом, режим нерабочих дней снимается с указанных предприятий, они могут продолжать работу.
Источник — Цивилев.Live