В Новокузнецком округе появилось шесть новых медицинских учреждений — в селах Ильинка, Сосновка, Березово, Красная Орловка, Красулино и поселке Металлургов.

«Теперь более 16,5 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов Новокузнецкого округа смогут получать квалифицированную помощь в комфортных условиях, не тратя время на поездки в город. Открытие новых ФАПов и амбулаторий — это возможность выполнить запрос жителей на получение медицинской помощи в шаговой доступности», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В амбулаторию села Ильинка по программе «Земский доктор» трудоустроилась молодой специалист — врач-стоматолог Екатерина Анисимова. Каждый день она принимает пациентов, участвует в выездных осмотрах в школах и проводит санитарно-просветительскую работу среди местного населения.

В новом фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) села Красулино помощь жителям оказывает фельдшер Наталья Саулиди, присоединившаяся к программе «Земский фельдшер» в 2023 году. За её плечами значительный опыт работы в стационаре детской больницы. Супруг Натальи — заведующий ФАПом в соседнем поселке Недорезово.

Все новые медицинские объекты оснащены системами водоснабжения и водоотведения, электрическим отоплением, пожарной сигнализацией, пандусами для маломобильных граждан и кнопками вызова персонала. В них созданы комфортные зоны ожидания, процедурные и прививочные кабинеты, а также условия для телемедицинских консультаций с врачами городских и областных поликлиник. В амбулатории села Сосновка дополнительно открыт дневной стационар на пять коек.

Эти медицинские учреждения появились благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному Президентом России Владимиром Путиным и реализуемому при поддержке партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба АПК.