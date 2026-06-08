На сегодняшний день коммунальщики в Кузбассе проверили более 3 тысяч километров тепловых сетей, то есть свыше 70%. Несмотря на то, что лето только начинается, в 16 муниципалитетах региона гидравлические испытания уже завершили. Их проводят ежегодно для того, чтобы определить слабые места и сразу укрепить нуждающиеся в ремонте участки.

«Поставил профильному блоку правительства задачу максимально жестко контролировать все работы, а главам муниципалитетов – в сжатые сроки представить пообъектные графики ремонта объектов теплоснабжения на их территориях», – подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Всего на подготовку к новому отопительному сезону в Кузбассе выделят более 6,6 млрд рублей. За лето планируют капитально отремонтировать 10 котельных, 65 км теплосетей и 90 км водопроводных сетей.

Фото: Илья Середюк/Telegram