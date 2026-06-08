Столица Кузбасса – город Кемерово вошел в топ-10 претендентов на звание культурной столицы России — 2028. Столица Кузбасса находится на десятом месте среди 21 города, претендующего на что-то. Всего было подано 42 тысячи голосов.

«У города Кемерово есть все, чтобы стать культурной столицей: наш город — центр и классической, и современной культуры. Призываю жителей Кузбасса принять участие в голосовании и поддержать Кемерово, потому что его победа станет общим успехом для всех нас, ориентиром для развития современной культурной среды во всех муниципалитетах региона», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Кемерово возводится музейно-театральный комплекс площадью 155 тысяч квадратных метров, который войдет в двадцатку крупнейших подобных объектов на планете. Новые культурные учреждения гармонично дополнят богатую инфраструктуру города, формировавшуюся на протяжении века. В Кемерове уже открыты современные и привлекательные общественные пространства, такие как мемориал Воину-Освободителю, Линейный парк на бульваре Строителей, парк Олимпийской славы, парк Ангелов и сквер Юности. Кроме того, активно ведется благоустройство набережных рек Томь и Искитимка.

Голосование проходит до 1 декабря на портале Госуслуг.