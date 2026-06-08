В Кемерове прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню социального работника. 173 выдающихся представителя этой профессии были удостоены областных и ведомственных наград.

«Система социальной помощи в Кузбассе становится все более адресной и современной. В 2025 году на нее направлено свыше 30 миллиардов рублей — на пять миллиардов больше, чем годом ранее. Особое внимание уделяем семьям с детьми: сегодня в регионе более 36 тысяч многодетных семей, для них вводятся новые меры поддержки. Для старшего поколения действуют программы активного долголетия, в которые уже вовлечены более 200 тысяч кузбассовцев «серебряного возраста». Созданная система социальной поддержки развивается и приносит ежедневную пользу именно благодаря напряженному труду соцработников, которые отдают служению все свои силы и энергию», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.