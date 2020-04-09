Как сообщает штаб при правительстве Кузбасса, на территории области за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Один из пациентов с подтверждённым диагнозом выписан из инфекционной больницы. Это третий пациент в Кузбассе, который полностью выздоровел от коронавирусной инфекции.

Четверо пациентов с подтвержденным диагнозом продолжают получать лечение.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 4 061 человек. Подавляющее большинство этих людей вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

Напомним, ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится на контроле правительства Кузбасса и лично губернатора Сергея Цивилева. В круглосуточном режиме в регионе работает телефон единой «горячей линии» — 115. С мобильного телефона абонентам в Кемерове необходимо набрать 555-115, жителям других территорий Кузбасса — (83842) 555-115.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.