В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области выявили публикацию о том, будто «в Кузбассе из обсерватора сбежали потенциально больные коронавирусом».

ГУ МВД России по Кемеровской области официально заявляет, что опубликованные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми. Покинувшие обсерватор граждане получили право поменять место обязательной изоляции. Специалистами Роспотребнадзора им были выданы соответствующие предписания, на основании которых кузбассовцы направлены по местам жительства для прохождения двухнедельного карантина.

Полицейские напоминают о том, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Полиция Кузбасса напоминает представителям средств массовой информации об обязанности журналиста в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Закона Российской Федерации «О СМИ» в обязательном порядке проверять достоверность сообщаемой информации.