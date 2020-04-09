На помощь пришли врачи. Хирурги Кемеровской областной клинической больницы им. Беляева провели первую высокотехнологичную операцию на пищеводе.

За одно вмешательство, без разрезов, специалисты избавили 40-летнего пациента от боли и проблем с глотанием, из-за которых за полгода он похудел на 34 килограмма: из-за спазма в пищеводе мужчина практически не мог есть и пить.

«У таких пациентов происходит сужение пищевода, причем оно может выражаться очень сильно, так, что даже вода не просачивается пока мышца «не расслабится». Состояние мучительное. Едят люди с таким заболеванием редко и мало, проглотить даже маленький кусочек — настоящая пытка. Только после того, как спазм проходит, так называемый пищевой комок поступает в желудок», — пояснил врач-хирург хирургического отделения № 1 Дмитрий Постников.

Новую методику для лечения подобных проблем кемеровские врачи освоили благодаря мастер-классу коллег из Санкт-Петербурга, который прошёл в конце 2019 года. Выполнять же такое малоинвазивное вмешательство кемеровским врачам позволило современное оборудование, которое поступило в рамках нацпроекта “Здравоохранение”.

«Добираемся мы к пищеводу через рот и делаем «тоннель» между слизистой и мышечной частью. Рассекаем мышечные волокна, которые как раз и вызывают спазм. Фиксируем все клипсами. На этом операция окончена. Самое главное в этой методике, что не требуется повторной операции, как было раньше, когда каждые 5 лет требовалось повторное хирургическое вмешательство», — объяснил заведующий эндоскопическим отделением, к.м.н. Михаил Мерзляков.

Сейчас пациент уже готовится к выписке.

Источник — сетевое издание «Национальные проекты Кузбасса».