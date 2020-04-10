По данным оперативного штаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом мы сообщали накануне. Пациенты помещены в медицинские учреждения области, получают медицинскую помощь в полном объеме. Их состояние стабильное.

Также продолжают получать лечение еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 4 026 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.