Пандемия COVID-19 сказалась негативно на всех отраслях. Особенно пострадал малый и средний бизнес. Правительство Кузбасса внедряет пакет мер по поддержке предпринимателей, параллельно снимая ограничения с некоторых видов деятельности.

КОРМЗ – 55-летний завод, на котором производят высокотехнологичные универсальные дорожные машины, оборудование и коммунальную технику для перевозки, а также переработки мусора. В команде — 295 человек. Стабильное предприятие. Но пандемия отразилась и на нём. Неделю компания стояла. Сотрудники сидели дома.

Общепит, туризм, дополнительное образование, перевозки… Отрасли, которые наиболее пострадали от сложившейся ситуации. Для таких сфер правительство Кузбасса продолжает принимать меры поддержки. Накануне были снижены налоги. Еще одна помощь, которую бизнесмены ждут особо — субсидии на выплату заработной платы. В скором времени постановление вступит в законную силу.

Если же предприниматель арендует помещение в государственном или муниципальном имуществе, за время простоя платить не придется. Кстати, в регионе работает «горячая линия» для бизнесменов, которые оказались в сложной ситуации: 8-3842-35-05-07.

Автор: Арина Мерлова