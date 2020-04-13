В формате видеоконференцсвязи прошло совещание на тему «Цифровые отраслевые проекты Научно-образовательного центра «Кузбасс» (НОЦ «Кузбасс»).

В нем приняли участие заместитель губернатора Кузбасса Елена Пахомова, министр цифрового развития и связи Кузбасса Максим Садиков, вице-президент ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура, директор АНО НОЦ «Кузбасс» Ирина Ганиева, представители компаний «СДС-Уголь», «Кузбасский технопарк», группы компаний «Геоскан», группы компаний «Цифра», дочерние предприятия «Роскосмоса» — компании «ТЕРРА ТЕХ», «ДЕНЕБА групп».

Это совещание открывает работу по взаимодействию сторон и реализации проектов в рамках подписанного на площадке Восточного экономического форума в сентябре 2019 года соглашения между правительством Кузбасса и ПАО «Ростелеком».

Обсуждалась совместная реализация цифровых отраслевых проектов.

Совещание открыла заместитель губернатора Кузбасса Елена Пахомова: «Для нас цифровизация является приоритетным направлением. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии цифровых проектов в регионе. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев уделяет большое внимание цифровизации и является инициатором таких проектов».

Для Кузбасса ПАО «Ростелеком», как индустриальный партнер, играет ключевую роль в создании цифровых платформенных решений в промышленных отраслях с участием крупнейших угледобывающих компаний.

По словам вице-президента по цифровизации промышленности ПАО «Ростелеком» Дмитрия Проскуры, роль ПАО «Ростелеком» в проектах НОЦ «Кузбасса» может быть как финансового инвестора, а также может заключаться и в оказании содействия в предоставлении государственных мер поддержки.