Для кузбасских СМИ стартовал конкурс «Кузбасс — Великой Победе», который посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его организаторами стали Региональный медиахолдинг «Кузбасс» и главное управление по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса.

Приём заявок продлится до конца июля 2020 года. Средства массовой информации могут заявить на конкурс работы, которые были опубликованы с 1 января 2020 года.

В рамках конкурса будут определены победители по нескольким номинациям: “Личность в истории”, “Наша общая Победа”, “Всё для фронта, всё для победы!”, “Герои среди нас”, лучший авторский проект, лучший кросс-медийный проект о подвиге кузбассовцев, лучший материал корпоративных СМИ, лучшие фото и операторская работа. Подведение итогов запланировано на сентябрь.

Для того, чтобы заявиться на конкурс, необходимо в электронном виде подать заявку на почту pobeda@rmhkuzbass.ru. В заявке должны быть копия материала и отсканированная копия справки об авторстве, заверенная печатью и утверждённая главным редактором СМИ.

Источник — сетевое издание «Национальные проекты Кузбасса».