В нашу редакцию обратилась жительница села Берёзово Кемеровского района. Второй год как она переехала в свой дом, но сбывшуюся мечту о жизни на свежем воздухе портит отсутствие хорошей дороги. Какие решения проблемы существуют, узнавала Кристина Орехова.

Тёплая весенняя погода подсушила водоём на улице Солнечной, но без сменной обуви преодолевать дорогу пока рискованно. Месяц назад жители этой улицы отказались от вывоза мусора, так как спецмашина может застрять. Приходится возить пакеты с собой, в город. Писали запросы в администрацию района. Прошлый глава предложил талоны на бесплатный щебень, но доставку предлагалось оплатить самим.

Личный транспорт Сарычевы ставят во дворе у соседей. Далее, переобувшись, — пешком до своего дома. Подвести продукты или стройматериалы к дому, как и выкинуть при выходе мусор — сегодня предел мечтаний.

Подобные проблемы и пути их решения обсуждаются на общих собраниях активистов района. Общим голосованием определяются приоритетные направления. Улица Солнечная в посёлке Берёзово относится к новым. На ней размежёвано 20 участков. В пользовании на постоянной основе — 3.

«Мокрый» вопрос улицы Солнечной обещали обсудить на следующем собрании. Ни одна проблема не остаётся без внимания. Вот только насколько существенной будет для большинства вязкая дорога 3-х семей в сравнении с иными проблемами села…

Автор: Кристина Орехова