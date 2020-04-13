Музыкальные инструменты приобретены в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Новые инструменты для школы — целое событие. Последний раз такое было еще в 90-е годы прошлого века. Это поступление — уже второе в рамках национального и регионального проектов. Встречали пианино всем педагогическим коллективом школы. Один из инструментов опробовали сразу в фойе.

На обновление 48-я школа получила более 3 млн 600 тысяч рублей, которые надо потратить в течение этого года. Два отечественных фортепиано пришли еще прошлой осенью. Сейчас еще три — акустические пианино импортного производства. Как говорят в школе, с освоением средств сложностей не будет — инструменты всегда нужны: в школе обучаются более тысячи двухсот ребятишек.

Уже заказаны и оплачены новые контрабасы, балалайки, металлофоны, ксилофоны, аккордеоны, а также микшерный пульт, акустика, учебники и разная методическая литература. Теперь остается только ждать, когда все это придет в Новокузнецк. Всего по нацпроекту «Культура» новые музыкальные инструменты, техническое оборудование и литературу получат три школы искусств южной столицы Кузбасса. Общая стоимость приобретений — свыше 10 миллионов 600 тысяч рублей.