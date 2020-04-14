Теперь обследования пациентов на COVID-19 будут проводить на базе клинико-диагностической лаборатории Областного клинического кожно-венерологического диспансера (Кемерово).

Здесь в первую неделю будет проводиться до 48 тестирований в день, далее до 108 в день. В штате трудятся 5 сотрудников, в числе которых есть врач, биолог, фельдшер-лаборант.

Напомним, ранее в Кузбассе были открыты три лаборатории для обследования на коронавирус, в том числе методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), из них две в Кемерове и одна в Новокузнецке. Задачу увеличить количество лабораторий для исследований на коронавирус поставил перед региональным Минздравом губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. С выходом четвертой лаборатории на полную мощность в регионе будут проводить свыше 700 тестов в сутки на COVID-19.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.