Дорожники уже приступили к ремонтным работам на улицах Кемерова. Какие участки приведут в порядок в областной столице, узнавала Виктория Тимкина.

Последствия зимы и время не щадят магистрали и проспекты. Но, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», их приведут в порядок. Так, в Кемерове уже приступили к ремонту участков от улицы Коммунистической до Красноармейской, от Совхозной до проспекта Кузнецкого. Также работы ведутся и днём и ночью на улице Дзержинского, где износилось не только дорожное полотно, но и бордюр. Сейчас в местах, где уже уложили асфальтобетонное покрытие, устанавливают бортовой камень. Этот участок дороги преобразится уже в мае.

В местах ремонта действует ограничение скорости движения транспорта до 40 км/ч. В областной столице в этом году дорожные строители обновят более 21 километра транспортных магистралей. Это 16 участков. Также установят 10 светофорных объектов и 10 камер фото- и видеофиксации.

Автор: Виктория Тимкина