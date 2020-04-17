По информации областного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции 15 апреля в реанимации городской больницы г. Белово скончался пациент с пневмонией. Ранее данный пациент также проходил лечение в Краснобродской городской больнице.

Первый тест на коронавирус у данного пациента показал отрицательный результат. Результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции.

В настоящее время определен 1-й и 2-й круг лиц, контактировавших с данным пациентом, всем выданы предписания об обязательной самоизоляции. Тестирования на коронавирус первому кругу лиц будут проведены сегодня (17 апреля), второму кругу лиц — завтра (18 апреля).

По решению штаба городская больница г. Белово, Краснобродская городская больница, Мысковская городская больница переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин с 16 апреля. Медицинский персонал этих больниц продолжит работу и будет проживать на изоляции в обсерваторах. Пациенты, находящиеся в больницах, продолжат получать запланированное лечение.

Также по решению штаба на 14-дневный карантин закрыт Храм пророка Ильи в Краснобродском городском округе, где проходило отпевание скончавшегося пациента.

Штаб напоминает, что жителям Кузбасса необходимо соблюдать меры предосторожности и режим самоизоляции.

Следующее заседание штаба состоится в 18:00, после чего будет представлена новая сводка по ситуации с коронавирусом в Кузбассе.

Всего в Кузбассе на 17 апреля выявлено 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

— выздоровело — 6

— получают лечение — 20

— скончался — 1

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остается 1331 человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.