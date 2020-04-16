Сейчас предприятия проводят очистку семян. А уже через неделю аграрии планируют выйти на закрытие влаги.

Тракторы к выходу в поле уже готовы. Сейчас аграрии заканчивают ремонт почвообрабатывающей техники и бороны. Запаслись 320 тоннами горюче-смазочных материалов из необходимых 716 тонн. Осенью в Крапивинском районе посеяли 6 тысяч гектаров зерновых озимых культур и 5 тысяч технических. Сейчас задача – минимизировать площадь брошенных земель. В прошлом году ввели в оборот 300 гектаров, в этом планируют уже 600.

На полях Крапивинского района влаги достаточно. Сейчас главная задача — вовремя ее закрыть. Это первая из технологических операций, которую осуществляют сельхозработники. В целом аграрии планируют посеять 31 тысячу гектаров зерновых культур, 11 тысяч — технических, 12 тысяч — кормовых и одну тысячу — картофеля. При этом рассчитывают на урожайность не меньше 25 центнеров с гектара.

На посев крапивинские аграрии планируют выйти не раньше 25 апреля. Точных прогнозов пока не дают. Все зависит от погоды. Если будут заморозки, повременят. Рисковать не будут, чтобы осенью урожай порадовал.