Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел в регионе дополнительные меры для профилактики коронавирусной инфекции.

На территории Краснобродского, Беловского, Мысковского городских округов, а также Беловского муниципального района приостанавливается работа магазинов и рынков, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также на этих территориях вновь временно приостановлена работа автосалонов, парикмахерских, салонов маникюра, мастерских по ремонту одежды и обуви, химчисток. Жители муниципальных округов обязаны соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 метров до других людей.

«Ранее ситуация позволила отменить ряд ограничений для всех регионов Кузбасса, кроме Кемерова и Новокузнецка. Сегодняшним распоряжением эти ограничения восстанавливаются в полном объеме для четырех муниципальных округов, где зафиксированы случаи распространения коронавируса. Положение серьезное, прошу кузбассовцев проявить ответственность и позаботиться о своем здоровье», — сказал Сергей Цивилев.

Глава региона также распорядился перевести все организации Кузбасса с круглосуточным пребыванием детей и взрослых на 14-дневный вахтовый режим работы. В таком режиме будут работать дома ребенка, дома престарелых и инвалидов, хосписы, отделения паллиативной помощи, психоневрологические интернаты, дома и отделения сестринского ухода и другие подобные учреждения.

Все больные с диагнозом «пневмония» согласно распоряжению будут получать лечение только в медучреждениях, работающих в режиме инфекционного стационара и имеющих оснащение для оказания специализированной и реанимационной помощи. Работающий с такими пациентами персонал должен постоянно находиться в средствах индивидуальной защиты.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.