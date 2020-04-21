Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков рассказал Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом о том, что владельцам домашних животных опасаться нечего.

О заражении животных: ВОЗ сообщила о нескольких случаях, когда после тесного контакта с больным человеком заболевали животные: люди заразили несколько собак, кошек и одного тигра. Эти случаи произошли в Бельгии, Гонгконге и США.

Но нет никакого основания предполагать, что животные могут распространять коронавирусную инфекцию и заражать человека. Сегодняшняя эпидемическая ситуация — это результат исключительно контактов между людьми.

Исследователи установили, что вирус может практически без симптомов передаваться животными внутри одного вида, например, от одной кошки другой. Домашние собаки восприимчивы к COVID-19 в значительно меньшей степени.

Хозяева домашних животных должны регулярно проводить обычные гигиенические процедуры. Например, после прогулки с собакой обязательно помыть ей лапы и обработать себе руки. После контакта с животным, гуляющим на улице, также рекомендовано соблюдать повседневные меры личной гигиены. Больше никаких дополнительных процедур не требуется, и ветеринарные врачи никаких опасностей не видят.

В России разработана первая методика выявления возбудителя COVID-19 у животных. Сейчас на основе этой методики будет произведено порядка 10 тысяч тест-систем. Затем в ветеринарных лабораториях Россельхознадзора и в Институте Всероссийского центра качества и стандартизации лекарственных средств и кормов для животных проведут все необходимые исследования. Только после этого методика будет применяться на практике.

Если вам предлагает провести такое исследование частная клиника, стоит отнестись скептически, поскольку методика еще тестируется. Скорее всего, это исследование на другой вид коронавируса, которых уже известно более сорока.