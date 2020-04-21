Госжилинспекция усилила контроль за коммунальщиками: управляющие компании обязаны обрабатывать подъезды и дворы не реже одного раза в сутки. Однако, эти требования часто не соблюдаются. Об этом пишут зрители в нашем официальном инстаграм-аккаунте. И всё же, дезинфицируют ли? Разбиралась Анастасия Подоляко.

Несколько десятков комментариев за 2 дня. Жалобы примерно одинаковые: в подъездах либо не убирают, либо делают это «для галочки». Например, в доме №82 по проспекту Ленина, как пишет пользователь, моют не все 5 этажей, а только первые 3. Жители подтвердили и добавили: окна, подоконники и почтовые ящики не трогают совсем.

Этот дом обслуживает управляющая компания «На проспекте Ленина». По телефону официальный комментарий получить не удалось. За ним в организацию мы решили поехать лично. Но разобраться, что делать и кто виноват, не смогли и на месте.

Ни санитарной обработки, ни обычной влажной уборки. Многие комментаторы уверяют: в их подъездах не то что с дезинфицирующим средством, а с ведром и шваброй давно не появлялись. И соблюдение обязательных норм — формальное: только в отчёте графика уборки.

Обрабатывать хлорсодержащим раствором не реже одного раза в сутки необходимо не только подъезды, но и входные двери, тротуары, урны, дворы и лавочки.

Инспекторы советуют обращать внимание на график уборки. Если записи в нём не появляются или отмечены ненастоящим числом, можно обратиться в свою управляющую компанию. Если это не помогло, то в Государственную жилищную инспекцию: 8 (3842) 36-93-32.

Автор: Анастасия Подоляко