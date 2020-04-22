Заместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова дала большое интервью сетевому изданию «Национальные проекты Кузбасса». Она рассказала, есть ли у дистанционного обучения дальнейшее будущее, смогут ли абитуриенты рассчитывать на более низкий проходной балл, а также как в Кузбассе собираются привлекать учёных.

О дистанционном обучении

Из-за пандемии коронавируса все российские школы, в том числе и кузбасские, с 23 марта перешли на дистанционные формы обучения. Однако в этом есть плюсы: такая форма обучения действительно положительно влияет на реализацию национального проекта «Образование».

Так, в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Минпросвещения России совместно с Минкомсвязи РФ создали информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды. Она начала работать в тестовом режиме с начала 2020 года. Там внедрена автоматизированная информационная система «Маркетплейс образовательного контента и услуг».

Также из-за пандемии коронавируса было принято решение об отмене дополнительных экзаменов для учеников 9 класса. В этом году они будут сдавать только обязательные предметы – русский язык и математику.

Подготовка к ГИА также перешла в режим онлайн. Но современные формы обучения позволяют полноценно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ как с педагогами, так и самостоятельно. Мы рекомендуем пользоваться материалами, размещенными на сайте Федерального института педагогических измерений (fipi.ru) и информационном портале ЕГЭ (ege.edu.ru). Там можно найти демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов, открытые банки заданий ЕГЭ и ОГЭ, тренировочные сборники для подготовки к ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также методические рекомендации для учителей и видеоконсультации с разбором заданий прошлых лет.

Также Кузбасс уже шестой раз поддерживает акцию «100 баллов для победы». В рамках неё высокобалльники и стобалльники ЕГЭ прошлых лет на личном примере показывают сегодняшним выпускникам, как успешно сдать экзамен. В этом году акция перешла в режим онлайн – высокобалльники делятся своим успехом в формате прямых эфиров в социальных сетях и записывают видео своих мастер-классов.

Коронавирус и приёмные кампании вузов

Кузбасские вузы находятся в подчинении различных отраслевых министерств РФ. Правила приёма для поступающих на 2020/2021 учебный год были утверждены ещё 1 октября 2019 года. Пока никаких рекомендаций от Министерства образования и науки РФ по снижению проходного балла не поступало. Но даты зачисления будут перенесены на две-четыре недели.

О детских технопарках и их популярности

Сейчас в Кузбассе действуют два стационарных детских технопарка «Кванториум-42» – в Кемерове и Новокузнецке. В 2021 году стационарный детский технопарк «Кванториум» откроется ещё и в Междуреченске, а в 2022 году – в Прокопьевске и Киселевске.

Возведение стационарных технопарков в сельских территориях пока не планируется, но для школьников из отдаленных районов Кузбасса действует другой формат работы «Кванториума» – мобильный. Это передвижная лаборатория, где дети могут заниматься по современным программам технической направленности. На данный момент уже работает один мобильный технопарк, один начнёт работу в текущем году и ещё два – в 2022 году.

Мобильный технопарк охватывает шесть муниципальных образований. На базе каждой из них он проводит по две недели (с понедельника по субботу включительно), а затем возвращается в неё каждые три месяца. В интервалах между приездами дети находятся на дистанционном сопровождении реализации командных проектов со своими наставниками из технопарка.

Педагоги детских технопарков прошли обучение в «Сколково». Оборудование, которым пользуются дети, многие раньше видели только в научно-популярных журналах. А сеть детских технопарков даёт возможность нашим детям, даже из самых отдаленных посёлков, освоить это оборудование.

Детские технопарки «Кванториум» пользуются огромной популярностью среди школьников. Так, на конец 2019 года их обучающимися стали 1 318 детей.

О национальных проектах «Наука» и «Образование»

В 2020 году на реализацию национального проекта «Образование» будет направлено более 1 миллиарда 800 тысяч рублей. На эти деньги будет завершено строительство школ в Анжеро-Судженске, Тайге и Кемерове (жилой район Лесная поляна). В школах малых городов и сельских территорий будет создано 42 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Продолжится и цифровизация образования – 102 образовательные организации будут оснащены современной компьютерной техникой. На базе центра детского технического творчества «Меридиан» в Новокузнецке будет создан центр цифрового образования IT-куб.

Также планируется открыть ещё один мобильный «Кванториум» для детей из сельской местности южной агломерации Кузбасса. На базе Кемеровского государственного университета создадим детский центр «Дом научной коллаборации». Продолжится модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций. В 2020 году будет оснащено современным оборудованием 19 мастерских на базе техникумов и колледжей.

В рамках национального проекта «Наука» в 2020 году продолжается реализация комплексной научно-технической программы «Чистый уголь — Зелёный Кузбасс». На осуществление своих проектов НОЦ «Кузбасс» должен получить порядка 3,5 млрд рублей со сроком реализации 5 лет.

Елена Пахомова рассказала также о миллионе для учителей, о повышении квалификации педагогов в регионе, а также об успехах НОЦ «Кузбасс». Подробнее обо все этом читайте на портале «Национальные проекты Кузбасса».