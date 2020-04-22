Как сообщил начальник департамента по охране объектов животного мира Евгений Бойко, весенняя охота на пернатую дичь запрещена с 24 апреля по 13 мая. Это решение было принято для того, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Охотникам рекомендовано воздержаться от походов в лес в период самоизоляции.

В департаменте отметили, что, несмотря на введение режима самоизоляции, были зарегистрированы случаи незаконной охоты: 9 апреля в Мариинском районе и 16 апреля в Тисульском районе и Промышленновском округе.

Запрет действует для индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, за исключением лиц из числа коренных малочисленных народов Сибири, а также лиц, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота является основой существования и которые имеют соответствующие отметки в охотничьих билетах единого федерального образца.

Нарушителям грозит наказание в соответствии с действующим законодательством: за нахождение в охотничьих угодьях с оружием согласно ст. 8.37 КоАП РФ для граждан предусмотрены штрафы до 4 тыс. рублей, для должностных лиц до 35 тыс. рублей (с конфискацией оружия или без) или лишение права охоты на срок до трех лет; за незаконную охоту согласно ст. 258 УК РФ грозят штрафы до 500 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.