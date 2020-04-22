Правительство Кузбасса будет содействовать сельхозпроизводителям региона, помогать им наращивать производство и налаживать цепочки сбыта продуктов, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона в условиях распространения нового коронавируса, заявил губернатор Сергей Цивилев.

«В этом году в Кузбассе планируют засеять 860 тысяч гектаров. Нынешняя посевная – особо важная. Ситуация с коронавирусом выдвигает новые требования к сельскому хозяйству, Кузбассу нужны качественные продукты по доступным ценам. Поэтому я напрямую общаюсь с сельхозпроизводителями, смотрю, какие у них проблемы, чем им нужно помочь. Все вопросы, с которыми обращаются производители, решаем в оперативном порядке. В целом сельхозпроизводители готовы к посевному сезону, а значит, жители Кузбасса будут обеспечены продуктами», – сказал Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Ленинск-Кузнецкий муниципальный район.

Губернатор побывал в двух хозяйствах и высоко оценил качество подготовки полей к посевной и применяемые аграриями цифровые технологии. Он подчеркнул, что необходимо сокращать цепочки поставок сельхозпродукции потребителям, развивать продажу продуктов на ярмарках и поставки в торговые сети региона. «В Кемерове идет строительство крупного логистического центра, на который производители будут поставлять свою продукцию, а оттуда продукты будут развозить по всей территории Кузбасса», – сказал губернатор.

По информации Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, на 22 апреля яровой сев составляет 1746 га: в Беловском муниципальном районе посеяно 60 га гороха, в Гурьевском – 100 га гороха и 100 га пшеницы, в Ленинске-Кузнецком – 150 га пшеницы и 180 га ячменя, в Тисульском – 650 га пшеницы, в Чебулинском – 506 га пшеницы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.