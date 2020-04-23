Многоканальные телефонные «горячие линии» действуют в Министерстве социальной защиты населения и в Министерстве образования Кузбасса. К приему звонков привлечены 150 психологов, которые работают посменно.

«Важно, чтобы каждый кузбассовец мог напрямую получить информацию и при необходимости психологическую помощь, а также сообщить власти о своих проблемах. Прямой контакт с жителями необходим, чтобы гибко реагировать на ситуацию и оперативно решать возникающие вопросы, связанные с переходом на дистанционное обучение и оказанием социальных услуг в условиях ограничительных мер. Поэтому в наших министерствах работают «горячие линии», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Министерстве образования и науки Кузбасса действует телефон «горячей линии» 8-800-250-7212 с 8:00 до 20:00. Одновременно работает 9 телефонных линий. К работе привлечен 101 психолог. Жители области могут обратиться по разным вопросам: проведение дистанционных занятий и консультаций для обучающихся; консультирование педагогов по особенностям дистанционного обучения; оказание психологической помощи родителям и детям, находящимся на дистанционном обучении.

В Министерстве социальной защиты населения Кузбасса круглосуточно действует телефон 8-800-2000-122. Одновременно психологическую помощь могут получать 12 человек. К этой работе привлечены 49 психологов. Граждане могут обратиться по следующим темам: утрата близкого человека; переживания, связанные с материальными затруднениями; семейные проблемы; переживания по поводу супружеского конфликта; утрата смысла жизни; насилие в семье; одиночество, депрессия и другие.

Звонки на «горячие линии» принимаются от граждан всех возрастов.

Кроме того, в регионе действует единая «горячая линия» по ситуации с COVID-19: 115 – звонок со стационарного телефона, 555-115 – звонок с сотового телефона.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.