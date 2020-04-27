Проект «Мобильные системы дезинфекции на базе пневмогидроорошения» получил поддержку через краудсорсинговую платформу НОЦ «Кузбасс».

Кемеровская фармацевтическая фабрика начала разработку инновационной жидкости для дезинфекции, и 8 мая состоится выпуск первой партии этой продукции.

Напомним, НОЦ «Кузбасс» разработал и дал старт краудсорсинговой платформе по сбору инновационных проектов и предложений для поддержки отдельных отраслей экономики Кузбасса. Сбор предложений осуществляется в областях: услуги для населения, туризм, общественное питание, образование, культура, прорывные инновации по профилактике и борьбе с инфекциями, самозанятость и другое.

Предложения может подать любой желающий, как физическое лицо, так и юридическое лицо. Направлять их можно на сайте ноц42.рф по кнопке «ПОДАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» в форматах: текстовый файл, презентация, видеоролик.

Собранные проекты обрабатываются в круглосуточном режиме. На первом этапе волонтеры Кемеровского государственного университета отбирают проекты по направлениям и передают их комитетами оперативного штаба НОЦ «Кузбасс». Дальше проекты передаются для реализации в соответствующие структуры государственной и региональной власти, промышленным предприятиям, союзам и объединениям работодателей.

Так первый проект по созданию новой системы аэрозольной дезинфекции для офисных помещений был направлен в правительство Кузбасса, губернатору Сергею Цивилеву для рассмотрения и внедрения в промышленное производство. Проект одобрен на заседании оперативного штаба НОЦ «Кузбасс» под председательством главы региона.

НОЦ «Кузбасс» ждет новых предложений!