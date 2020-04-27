Оборудование разработали на Кемеровском опытном ремонтно-механическом заводе. Её можно использовать по четырем направлениям: мыть и дезинфицировать улицы, вывозить снег и тушить пожары. Безостановочно в разных функциях такой автомобиль может работать в режиме 24/7.

К 15 мая 64 единицы техники будут направлены во все муниципалитеты области.

«Промышленность Кузбасса всегда имела огромное значение не только для Сибири, но и всей страны. В очередной раз наши заводы показали, как они умеют быстро и качественно перестраиваться в нестандартных ситуациях. Эти машины не имеют аналогов, они будут полезны не только сейчас, но и в будущем», — прокомментировал Сергей Цивилев.