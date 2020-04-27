В Кузбассе уже третью неделю действует запрет на рыболовство. Продлится он до 25 мая. К этому дню завершится период нереста, и водоёмы региона заполнятся рыбой, если никто не будет мешать естественному процессу. Добросовестные рыбаки соблюдают закон, но только не браконьеры… С начала апреля государственные инспекторы выявили более тридцати нарушителей.

Лучший улов – в период нереста. Это знает каждый рыбак. И знает правила рыбалки: весной только удочкой и с берега. Передвижения на судах сейчас запрещены.

У нетрезвых рыбаков язык развязан. С особым рвением пытаются доказать свою правоту. Например, демонстрируют удочку, единственную на всю компанию рыбаков. При наличии двух лодок и ещё большего количества сетей, этот аргумент, скорее, тянет на скромное прикрытие.

Желание браконьеров порыбачить именно в период нереста неудивительно. Рыбы в водоёмах сейчас много и большая часть икристая. Государственные инспекторы по своему опыту рассказывают, что на рассвете сети были забиты полностью. Преимущественно плотвой, щукой и ельцом.

Сети госинспекторы изъяли. Чтобы вернуть имущество, браконьеры должны будут поехать за ними в Кемерово. А прежде заплатить штраф за незаконную рыбалку.

Соседний карьер. И ещё один нарушитель. Правда, этот не охотится за рыбой. В водоохранной зоне новокузнечанин решил помыть своё авто, еще и со специальными химическими средствами.

На первый раз — предупреждение. При повторном нарушении выговором госинспекторы уже не ограничатся и составят административный протокол, по которому новокузнечанин должен будет заплатить штраф — до 4,5 тысяч рублей.