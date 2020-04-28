Строители объездной дороги вокруг Мариинска продолжают укладку первых слоев асфальтобетона на участке будущей дороги на левом берегу реки Кия. В прошлом году до холодов уже успели уложить первые 4,5 км. Строительство обхода Мариинска протяженностью более 19 км ведется на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» с 2015 года.

Строительство 19-километровой дороги в объезд Мариинска уже на завершающей стадии. Участок осмотрел первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин. Сейчас на развязке отсыпают основание дорожной одежды, проводят планировку земляного полотна и укладывают асфальтобетон.

Начали строительство еще в 2015 году. Работы шли медленно. Но в 2019 удалось перезапустить проект. Объект стоимостью в 3 миллиарда рублей — стратегически важный. Обход позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, а для транзитного транспорта время в пути сократится на час. Возведение объекта находится на постоянном контроле губернатора Сергея Цивилева.

Сейчас намеченные объёмы работ выполняются в сроки или с опережением плана. Продолжается заготовка песка, гранитного щебня и других материалов. На левом берегу реки Кия строители также отсыпают основание дороги и выравнивают верхнюю часть земляного полотна на второй транспортной развязке. Это обеспечит автомобилистам ровную магистраль, создаст необходимые условия для стока воды, придаст дороге эстетический вид. В этом году Мариинск отметит 300-летие. И обход — долгожданный подарок для всех жителей города.

Автор: Виктория Тимкина