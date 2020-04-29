Кузбасс подключился к международной акции «Сад памяти». По данным областного департамента лесного комплекса, в Кузбассе весной планируется создать памятные посадки на 253 участках, в том числе на 18 участках в лесном фонде. Будет посажено свыше 156 тыс. деревьев в память о воинах-кузбассовцах, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции посадки будут проведены силами лесничеств и муниципалитетов без участия общественности. Но все граждане могут присоединиться к акции, посадив дерево у себя на участке. Информацию об этом можно выложить в социальные сети с хештегами #Садпамяти, #СадПамятиДома, #СадпамятиКузбасс. Участники получат именной сертификат об участии в акции «Сад памяти», если отметят точку высадки своего дерева на сайте садпамяти2020.рф. Можно также нарисовать дерево или сделать поделку с детьми. Фото с совместным творчеством и рассказами о героях также нужно выкладывать в социальные сети.

Саженцы для граждан предоставляют кузбасские лесничества бесплатно. Для того, чтобы его получить, нужно обратиться в Комитет лесного хозяйства Кемеровской области. По телефону 8(3842)54-04-14 специалисты Комитета расскажут, где в конкретной территории можно получить саженец.

В лесничествах Кузбасса уже стартовали высадки деревьев в рамках акции. 28 апреля на площади 1 гектар в Ижморском лесничестве высадили 4 тыс. хвойных деревьев в честь участников Великой Отечественной войны. Молодое дерево посажено и в честь Ялая Салахутдиновича Хакимова, который после участия в войне долгие годы проработал лесником в селе Теплая Речка. С 1940 года он служил разведчиком на Дальнем Востоке, его группа оказалась первой в августе 1945-го на территории Японии. Сержант Хакимов награжден медалью «За боевые заслуги» и нагрудным знаком «Отличный разведчик». После войны Ялай Хакимов, работая в Ижморском лесхозе, организовал первый лесопитомник в районе, где выращивал саженцы кедра.

Также посадки прошли в Юргинском районе. Памятные аллеи и лесопосадки в честь участников Великой Отечественной войны появились на станциях Арлюк и Юрга-2, в селах Просковово, Зеледеево, Мальцево, Новороманово, поселке Юргинский. Всего лесной фонд поселков и станций пополнили 3130 саженцев пихты, рябины, ели, березы, яблони-ранетки, сосны. Кроме того, в Юргинском лесничестве посадили 2,5 тысячи молодых елок, в том числе в память о работнике Юргинского лесхоза, участнике Великой Отечественной войны Иване Михайловиче Дюкареве.

По данным департамента, основной объем деревьев в рамках акции «Сад памяти» лесничества посадят 8 мая в Новокузнецком, Чебулинском, Яшкинском лесничествах. Информация о местах проведения акций (с координатами для отображения точки места высадки на карте) направлена в Федеральное агентство лесного хозяйства и в Оргкомитет акции для внесения на интерактивную карту на сайте садпапяти2020.рф.