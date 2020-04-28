В посёлке Комсомольск Тисульского района демонтировали памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Жители возмущены до слёз. Почему монумент стал вдруг не нужен? Разбиралась Кристина Орехова.

Памятник, простоявший в центре Комсомольска 50 лет, ставил отец Ольги Бубновой, а ныне председателя Совета ветеранов посёлка. Нагорный Павел Александрович воевал на Курской дуге, был ранен в бою под Прохоровкой. Инициативная группа во главе с ним уже в мирное время возводила мемориал к 25-летию со дня Победы.

Неравнодушные жители утверждают: снесли без спроса, пытались разрушить и уж как-то не по чину кинули на свалку. Мы обратились за комментарием в администрацию посёлка. Главы в тот момент не было на месте, но по телефону ответил.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПГТ КОМСОМОЛЬСК: «25 лет назад я поставил своими руками, сделал новый памятник. Ещё пока ученики ходили, было нормально. Люди то ведь ходят и говорят: убери, что это по сравнению с этим. Ну, все держал. Все держал, а потом не стали ходить ни пенсионеры, ни ученики…»

Каждую весну ученики 8-х классов благоустраивали мемориал, заодно вспоминали истории тех, кто ушёл на фронт из Тисульского района. Конечно, память из головы не выкорчевать никому, но в посёлке уже и так не осталось тех, кто воевал. И от этого ценность созданного ими только больше. Но, видимо, не для всех. Местные жители показали нам свежие следы от бульдозера. Даже самая мощная и современная техника не смогла разрушить то, что воздвигнуто несломленными войной.

Автор: Кристина Орехова