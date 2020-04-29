Откуда дует ветер? И несёт с собою, мягко говоря, неприятный запах помёта. Жители Новоильинского района в южной столице Кузбасса не первый год жалуются на зловоние. Ярче оно осязается в жару. И люди даже подозревают, где находится источник смрада. Но чтобы выяснить наверняка, местные активисты вместе с руководителем района и главным городским экологом решили провести рейд.

Аромат птичьего помёта привёл активистов на птицефабрику у посёлка Металлург. Сильнее запах ощущается возле помётных карт. Здесь их 13. В былые годы органику свозили именно сюда, а ещё на близлежащие поля. При ветреной погоде естественные ароматы разносились как по Новокузнецкому району, так и по соседнему — Новоильинскому.

Сегодня в полях отходы жизнедеятельности птиц не замечены, да и помётные карты птицефабрики пустуют. Но жители настаивают, что запах всё равно сохраняется. По словам новоильинцев, более ярко запах ощущается утром и вечером. Очередным источником зловония может быть участок ферментации, где сотрудники птицефабрики заготавливают удобрения.

Очередная точка расследования – птицефабрика в посёлке Степной. Она тоже хоть и находится на сельской территории, но граничит с городской. И от запахов страдают в первую очередь жители Новоильинского района.

Зловоние с полей, действительно, не улавливается, зато на территории самой птицефабрики в Степном стоит тошнотворное амбре. Помёт здесь свозят именно на хранилище. И лежит он здесь явно больше года. Специалисты говорят, что свежие отходы не дают такого яркого смрада.

Все данные своего расследования чиновники и экологи передадут в Росприроднадзор. Его специалисты должны будут провести замеры и определить концентрацию запаха вокруг птицефабрик. Жители рассчитывают, что их расследование не будет напрасным. И в этом году они, наконец, не будут затыкать носы от тошнотворного запаха.