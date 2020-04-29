История в строках. На сайте Архивного управления региона создана электронная коллекция «Вклад Кузбасса в Победу». Она посвящена Году памяти и славы. Письма фронтовиков, военные фотографии, документы советских и партийных органов.

В заветных треугольниках — жёсткая, ничем неприукрашенная правда о войне. А ещё боль, любовь и тоска по близким. Коллекция собрана по крупицам. Историки работали над ней несколько месяцев. Успели оформить около тысячи документов.

В госархиве Кузбасса хранится более полутора миллионов документов. 250 тысяч из них посвящены войне. Некоторые плохо читаемые, но от этого не менее ценные. Перед тем, как разместить в электронную коллекцию, каждый драгоценный лист научный сотрудник предварительно обрабатывает.

«Кузбасс — фронту», «Они писали о войне», «В кадре — герои»… всего 6 разделов. В каждом – неподдельная история. Её рассказывают те, кто ковал Победу в тылу. Они видели всё своими глазами. Они пережили эту боль. Коллекция доступна на сайте Архивного управления региона: kuzbassarchives.ru

Автор: Арина Мерлова