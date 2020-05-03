По данным оперативного штаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе медики подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Два пациента, получавшие лечение, выписаны. Тесты показали, что они полностью здоровы. Таким образом, количество кузбассовцев, которые вылечились от коронавируса, составляет 22 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 142 пациент с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 062 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.