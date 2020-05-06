В южной столице Кузбасса создали мемориальный комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны. Почему пришлось практически заново отлить центральную часть композиции — расскажет Юлия Трифонова.

Отныне единый мемориальный комплекс. Два каменных монумента воссоединились. И теперь оба памятника воинам-горнякам, павшим на фронтах Великой Отечественной стоят в одном месте — на улице Макеевской возле ДК Дзержинского. На одной имена работников шахты имени Орджоникидзе. На той же, что обрела новое место, — имена горняков угольного предприятия имени Димитрова.

В 75-летнюю годовщину Победы приняли решение памятник перенести. Этому предшествовала серьёзная подготовка. Монумент обследовали. Оказалось, что голова шахтёра внутри полая. Специалисты боялись, что целиком композиция переезда не перенесёт. Поэтому центральную фигуру отливали буквально заново.

Для того, чтобы обе композиции гармонично сочетались между собою, пришлось немного изменить и другие элементы памятника: расцветку самого портрета, пилонов с именами погибших горняков и барельефы шахтёров. Но в целом задумку автора удалось сохранить.