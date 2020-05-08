Президент Владимир Путин заявил о необходимости поддержать работников угольной отрасли, создав условия для транспортировки угля на экспорт по железной дороге. Глава государства подчеркнул, что поддержка особенно нужна горнякам Кузбасса.

Президент сделал это заявление 7 мая в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли. После доклада генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова Владимир Путин сказал: «Вы сказали об увеличении объёма перевозок угля на Восточном направлении 2,4 %, а в Азово-Черноморском – на 15 %. Наоборот было бы, наверное, лучше, но и так в принципе то, что есть увеличение, это уже хорошо. Не знаю, достаточно ли это для горняков, которых, безусловно, надо поддержать, особенно в Кузбассе. Мы с Вами об этом поговорим […]. Я Вас приглашу в ближайшее время, встретимся и обсудим все эти вопросы более подробно».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поблагодарил президента России за внимание к проблемам угольной отрасли и заявление о необходимости поддержать горняков. «Шахтерам Кузбасса было важно услышать эти слова от президента», — сказал глава региона.

Он также заявил, что нынешний объем железнодорожных перевозок не обеспечивает потребности угольной промышленности Кузбасса.

«Сегодня работа отрасли, а вместе с ней и полутора миллионов кузбассовцев, так или иначе связанных с угольной промышленностью, зависит от одного: будет ли обеспечена доставка кузбасского угля на те рынки, где на него есть спрос. В ходе совещания прозвучал вопрос: достаточны ли для горняков нынешние объемы перевозок? Отвечу от лица всех шахтеров Кузбасса: абсолютно недостаточны. Пандемия усугубила снижение спроса на уголь в странах Европы. При нынешнем уровне цен и при предлагаемой РЖД стоимости перевозок поставки угля на европейский рынок являются убыточными. Кузбасс уже больше года испытывает серьезное влияние международного кризиса в угольной отрасли, дополнительное снижение рентабельности приведет к негативным последствиям для экономики региона», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса подчеркнул, что необходимо использовать снижение интенсивности пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, чтобы увеличить объемы доставки кузбасского угля на восток.

«Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Валентинович Белозеров на совещании сообщил, что в апреле отменены более половины пассажирских поездов дальнего следования, грузовые перевозки сократились на 7 %. Настаиваю на необходимости использовать высвободившиеся мощности и пропускную способность железных дорог, чтобы нарастить транспортировку кузбасского угля на восток. Это даст нам возможность поставлять уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где на него есть спрос», — заявил Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.