Сергей Цивилев с рабочим визитом посетил сервисное предприятие «СИБ-ДАМЕЛЬ». Специалисты компании первые в России изготовили уникальное оборудование для угольной отрасли. Подробности в сюжете Арины Мерловой.

Безопасно и эффективно. Отечественная техника предназначена для складирования угля в небольших пространствах. Разработанный отвалообразователь позволяет за час равномерно отгрузить в хранилище до 4 тысяч тонн твёрдого топлива. Первую конструкцию уже приобрела одна из кузбасских шахт. К слову, ранее такие закупали на заводах Германии и Великобритании.

Разработка высокотехнологичного оборудования — результат упорной многолетней работы. На базе старых цехов компания «СУЭК-Кузбасс» создала и стала развивать современное производство. Оно способно не только осуществлять полный цикл ремонтных работ, но и выпускать собственную продукцию.

Сергей Цивилев подчеркнул, что компании окажут помощь в получении сертификатов на новые машины. Кроме этого, «СИБ-ДАМЕЛЬ» сможет представить возможности своей техники компаниям Кузбасса и России. Сначала в формате онлайн. А после того, как пандемия закончится, угольщиков соберут на заводе и покажут, как производится оборудование и все его преимущества.

Автор: Арина Мерлова