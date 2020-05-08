В Новокузнецке открыли Сквер трудовой доблести и боевой славы

Год назад Сергей Цивилев вручил Новокузнецку знак «Город трудовой доблести и воинской славы». Вместе со званием городу выделили 25 млн рублей на ремонт или реконструкцию одного из мемориалов и прилегающей к нему территории.

Сегодня сквер по улице Смирнова был открыт. Главное сооружение — стела с орденом Трудовой Доблести и Воинской Славы и орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции. Композицию дополняют элементы с именами почётных граждан города, которые трудились здесь в годы войны.

Сквер был выполнен с учетом пожеланий жителей, в нем установлено современное освещение, расположены удобные скамейки. Тротуарная плитка выполнена с гранитной крошкой, чтобы дорожки дольше не разрушались, уложена так называемая «экологическая» плитка — через отверстия в ней будет прорастать трава.

После открытия Сергей Цивилев и мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов приняли участие в акции «Сад памяти», в рамках которой в сквере высадили деревья.