По данным оперативного штаба по коронавирусу, за прошедшие сутки в Кузбассе медики подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Анжеро-Судженск — 2, Белово — 2, Калтан — 2, Кемерово — 2, Новокузнецк — 7, Осинники — 2, Юрга — 1, Чебулинский МО-1. Они изолированы, получают лечение.

Один пациент, получавший медицинскую помощь, скончался. Возраст мужчины – 63 года. Он проживал в Новокузнецке. У пациента произошёл инсульт.

11 пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 62 человека.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса 165 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7 210 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.