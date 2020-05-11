Сегодня губернатор Сергей Цивилев провел межведомственный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В режиме видеоконференцсвязи к работе штаба подключились главврачи больниц, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19. С ними глава Кузбасса обсудил текущую готовность междучреждений к принятию пациентов.

Выслушав специалистов, Сергей Цивилев подчеркнул, что сейчас важна синхронность в работе организаций, чтобы максимально повысить безопасность сотрудников и пациентов медорганизаций.