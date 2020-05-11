Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом обновил рейтинг регионов по числу коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 11 мая.

По подсчетам специалистов ИЦК, индекс заболеваемости на 100 тысяч населения в России продолжает расти — 150,74 пункта. Более того, Россия вышла на 3-е место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса. 11 мая в РФ зарегистрирована 221 тысяча 344 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

В СФО общий прирост составляет 31,81 случаев на 100 тысяч человек.

Кемеровская область все еще остается самым благополучным регионом, уверенно замыкая список регионов СФО. В Кузбассе самое малое число зарегистрированных случаев инфекции: на 100 тысяч человек 9,3 случаев COVID-19, за неделю прирост составил 3,2 пункта.

Первое место продолжает удерживать Республика Хакасия: на 100 тысяч жителей здесь 86,7 случаев коронавирусной инфекции. Это ощутимый всплеск — на 30,5 пунктов выше, чем по данным на 4 мая.

На второе место по сравнению с прошлой неделей поднялась Новосибирская область. Здесь 42,1 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей.