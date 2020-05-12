Международный день медсестры отмечают 12 мая. Это важный праздник для Кузбасса и всей России, отметил губернатор Сергей Цивилев.

«Сегодня время поздравить и поддержать тех, кто поддерживает нас, когда мы болеем, сохраняет наше здоровье, а часто и жизнь. В борьбе с новой коронавирусной инфекцией медицинские сестры вместе с врачами самоотверженно выполняют свой долг, можно сказать, находятся на передовой. Они усердно трудятся, сохраняя внимательное и ответственное отношение к своему делу», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор от имени всех кузбассовцев поблагодарил медицинских сестер за самоотверженную работу. «Пусть ваши пациенты всегда выздоравливают и с благодарностью вспоминают о том, что все дни и ночи болезни вы находились рядом. Пусть ваше здоровье всегда будет крепким, а доброта и отзывчивость возвращается к вам», — пожелал глава региона.

В государственных медицинских организациях и научно-исследовательских институтах Кузбасса трудятся 21 418 медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, лаборантов. Более 14 тысяч специалистов являются членами профессиональной ассоциации медицинских сестер Кузбасса. В этом году в честь профессионального праздника 219 медсестер региона получат почетные грамоты министерства здравоохранения Кузбасса. Многие из них будут награждены позже, чем коллеги, так как они находятся на 14-дневном карантине после вахты в больницах, переоборудованных для лечения пациентов с COVID-19.

По решению губернатора Кузбасса, медицинским работникам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, дополнительно к федеральной поддержке выплатят кузбасские премии. Для среднего медицинского персонала они составят 70 тысяч рублей.

Жители Кузбасса также высоко оценивают работу медсестер, отмечают их профессионализм и заботу, стараются поддержать в сложных условиях коронавируса. 11 мая под окнами областной клинической инфекционной больницы прошел концерт с участием струнного квартета «Destiny» и приглашенных солистов: саксофониста, вокалиста и трубача. Музыканты исполнили классические мелодии, песни военных лет, композиции советской и зарубежной эстрады.

Кузбасские медработники ежегодно получают высокую оценку профессиональной деятельности. Так, в 2019 году на всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучший фельдшер» II место занял фельдшер отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ КО «Крапивинская районная больница» Александр Тайченачев. Победителем Конкурса Союза педиатров России «Детская медицинская сестра 2019 года» стала старшая медицинская сестра детской поликлиники № 4 Новокузнецка Ирина Дербенева. Медицинские сестры Кузбасса являются активными участниками всероссийского проекта «Добро в село», VI регионального чемпионата WorldSkills Russia 50+.