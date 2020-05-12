Режим повышенной готовности в Кузбассе сохраняется. МЧС рекомендует не выходить из дома без острой необходимости. Встаёт вопрос о домашнем досуге. Для вас мы запускаем новый телепроект – «Посмотрим». Что сейчас идёт в нашем эфире? Какие программы посмотреть на неделе? Обзоры на фильмы и не только. Подробности у Виктории Тимкиной.

Киногид для тех, кто не знает, какой фильм выбрать. Будет ли кино интересным? Какую оценку поставили критики? Насколько правдоподобно сыграли актёры? Хорошо ли подобраны музыкальные треки? Ответы на эти вопросы можно найти в нашем новом проекте «Посмотрим».

В каждом выпуске расскажем о плюсах и минусах российского и зарубежного кино, которые идут в эфире телеканала «Кузбасс 1 HD». Здесь же трейлеры, яркие моменты и любимые актеры.

Проект «Посмотрим» не даст пропустить самое интересное на «Кузбасс 1 HD». Старт уже на этой неделе. Премьера в пятницу, в 20:50.

Автор: Виктория Тимкина