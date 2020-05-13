Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил деревню Береговая Кемеровского муниципального округа, где несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией идет посевная кампания и строится новый микрорайон.

«Сельским территориям Кузбасса необходимо комплексное развитие. Сейчас в кооперативе «Береговой» с опережением идет посевная, погода этому способствует. В деревне строится новый жилой дом, осенью селяне отметят новоселье. Работает новый ФАП, оснащенный современным оборудованием. Прием ведут профильные специалисты, два доктора стали участниками программы «Земский доктор». Такие практики необходимо распространять на все сельские территории Кузбасса», – отметил губернатор.

Строительство нового микрорайона, в состав которого войдут два четырехэтажных дома и детский сад на 140 мест с бассейном, стартовало в деревне Береговая в этом году. В первом доме общей площадью более 3 тыс. кв. метров разместятся 100 квартир: 68 однокомнатных и 32 двухкомнатных. Жилье в доме получат переселенцы из аварийного жилья, дети-сироты и другие участники социальных программ. Часть квартир жители смогут купить на свободном рынке. В строительство дома будут вложены 133 млн рублей из бюджетов разных уровней. Ввод в эксплуатацию второго дома запланирован на 2021 год. В новом микрорайоне благоустроят территорию, отремонтируют дороги.

Детский сад деревни переедет в новое здание, которое планируется достроить и ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. На строительство детсада направлены около 238 млн рублей из федерального и областного бюджета. Освободившееся помещение детсада будет реконструировано, в нем разместится начальная школа на 160 детей.

«Важно, что на строительстве микрорайона работают жители Кузбасса, панели, из которых строится здания, производит кузбасское предприятие. Такие технологические цепочки позволяют комплексно развивать экономику региона», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор осмотрел сельский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который начал работу в декабре 2018 года. Здесь получают медпомощь 2437 человек – жители поселка Смирновский, деревень Береговая и Смолино. В ФАПе реализован принцип «бережливого производства», разделены потоки детей и взрослых, предусмотрены навигация, «открытая» регистратура, выделено картохранилище, организованы процедурный и прививочный кабинеты. Оборудованы места ожидания, кабинеты приема акушера-гинеколога, педиатра, стоматолога, физиокабинет, лаборатория, санитарная зона. Созданы условия для граждан с ограниченными возможностями. Прием ведут терапевт, педиатр, стоматолог, акушер-гинеколог, работают медсестры. Все рабочие места врачей и медицинских сестер, регистратура оснащены компьютерной техникой, это позволяет применять технологии телемедицины и проводить дистанционные консультации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.