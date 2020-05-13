Специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Кемеровской области уже приняли 47 тысяч заявлений на получение пособий. Выплаты за апрель семьи получили в полном объеме. Накануне правительство России утвердило новые меры поддержки семьям с детьми до 16 лет. Как их получить? Инструкция в сюжете Арины Мерловой.

Выплата положена семьям с детьми, которые родились в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017. Десять тысяч рублей. Оформляется без большого пакета документов и при любом доходе. Средствами можно распорядиться на своё усмотрение. Пенсионный фонд России уже начал принимать заявления.

Специалисты успокаивают: торопиться некуда. Успеют все. Деньги начнут выдавать с 1 июня, а подать заявление можно до 1 октября. Кстати, для этого не обязательно выходить из дома. Легко подать заявление на портале Госуслуг.

Накануне этот сайт столкнулся со сбоями. Не выдержал обращений россиян за материальной помощью. Сейчас разработчики устранили все неполадки. Благодаря утверждённым правительством мерам, дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов российских детей. Более 430 тысяч из них — кузбассовцы.

Автор: Арина Мерлова